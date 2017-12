Monument 'Teutenhuis Linmans' ingestort WAT OOIT EEN PRACHTIGE B&B MOEST WORDEN, IS NU EEN HOOPJE STENEN BIRGER VANDAEL

02u27 2 Foto Karolien Coenen Het Teutenhuis Linmans is amper te herkennen. Hechtel-Eksel Aan de kerk in Eksel is het Teutenhuis Linmans ingestort. Daarmee gaat een stukje erfgoed in Eksel verloren. De woning was een beschermd monument uit begin negentiende eeuw. Enkele jaren geleden wilde men er een B&B van maken, maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen.

Hechtel-Eksel is een echte teutengemeente. Dat is een verwijzing naar de teuten, rondreizende handelaars die overal in de lage landen hun waren verkochten.





Net als in Hamont-Achel en Sint-Huibrechts-Lille staan er in de gemeente nog enkele teutenhuizen. Eentje werd zelfs afgebroken en heropgebouwd in Bokrijk, maar Teutenhuis Linmans stond er nog in de quasi oorspronkelijke staat. Het was in de negentiende eeuw de verblijfplaats van koopman en logementhouder J.H. Linmans. Sinds 2003 is de woning beschermd als monument.





Enkele jaren geleden leek het teutenhuis flink op weg om een unieke B&B te worden. "De eigenaar die het pand had aangekocht, maakte zijn plannen aan ons bekend. Wij waren er uitermate door gecharmeerd. Niet alleen zou dat een bestendiging van het pand betekenen, de zaak zou ook gewoon veel succes hebben. Als gemeente moesten we wel een vergunning afleveren, want er was een bestemmingswijziging nodig. Wij hebben die goedgekeurd. De inhoud van het dossier moest vervolgens worden afgetoetst door Erfgoed. Daar ontstonden echter enkele punten van discussie op vlak van het restauratieproces. Dat leidde tot een kortsluiting tussen eigenaar en administratie. Dat heeft jaren aangesleept. Op een gegeven moment kreeg ik ook de vraag om tussen te komen. Samen met de eigenaar ben ik naar de minister gegaan om de declassering te vragen. Liever een pand dat er nog is, dan een monument dat er niet meer is. Maar de minister wilde dat het teutenhuis een monument bleef", vertelt Truyens.





Zee van regels

Onlangs waren er terug constructieve gesprekken over het teutenhuis.





"Er waren nieuwe architecten die ons moesten assisteren bij de restoratie. Dat is allemaal niet gelopen zoals het moest. Het huis is nu ingevallen omdat minister, Erfgoed en eigenaar elkaar niet vonden. Nochtans had de man goede intenties, maar hij is verdronken in een zee van regels", geeft Truyens aan. Desondanks krijgt de eigenaar wellicht toch een pv voor de instorting.





"Er zijn ook al enkele andere panden in onze gemeente verdwenen. Sommigen onder druk van kapitaal, anderen door de toestand", zucht Truyens. "Dat fenomeen zie je elders nog. Ik vind dat we naar een systeem moeten gaan waarbij we eigenaars van monumenten overtuigen dat hun pand een bijzondere waarde heeft en dat de gemeenschap gehecht is aan de woning. Eventueel kunnen ze dan vlotter subsidies krijgen, maar in elk geval moeten ze weten wat kan en wat niet kan."





Veel Ekselaren treuren nu om het verlies van het monument. Ook Truyens vindt het een erg jammerlijke zaak.





"Ik ben een grote voorvechter om de ziel van het dorp te houden. De geschiedenis mag je niet verloochenen. Het is jammer om oude panden verloren te zien gaan aan overgangsarchitectuur. Zeker als er dan iemand is die geld in zo'n pand wil steken, moeten de gesprekken opbouwend gebeuren. Zo'n mensen moet je juist motiveren! Als kleine gemeente is het natuurlijk moeilijk om de begeleiding te betalen. Wij zijn Gent niet en kunnen geen archeologen en historici aanduiden om een dergelijk project te begeleiden", aldus de schepen.