Marie luisterde al naar Beethoven in de baarmoeder: klassieke pianiste (25) stelt solo-album voor Birger Vandael

17 april 2019

21u34 0 Hechtel-Eksel Donderdagavond stelt de 25-jarige pianiste Marie François haar solo-cd ‘Eclectic – Being Me’ voor in het Hasseltse Modemuseum. Een dag later keert ze terug naar haar geboortedorp Hechtel-Eksel. De voorstellingen zijn nu al uitverkocht. Voor Marie is de cd het resultaat van een jeugd lang piano spelen. “Het is een naamkaartje dat ik nu overal kan afgeven”, vertelt ze.

Marie moest wel pianiste worden. Haar mama plaatste tijdens de zwangerschap een koptelefoon met Beethoven tegen haar buik. Een prachtige Steinway uit 1893 siert intussen zelfs het ouderlijk teutenhuis (een ‘teut’ is een rondreizende handelaar). De afgelopen jaren dook Marie al geregeld op in de wereld van de klassieke muziek. Zo vertelde ze tijdens de Koningin Elisbathewedstrijd haar eigen indrukken aan Klara en Canvas.

Studeren in Firenze

Op haar 25ste is Marie klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. “Na zeven jaar ben ik bijna volledig afgestudeerd”, vertelt ze opgetogen. Van het conservatorium van Maastricht trok ze naar het Lemmensinstituut van Leuven om uiteindelijk haar postgraduaat te halen bij Polina Leschenko. “Ik doe nu nog een perfectiejaar in Firenze bij Eliso Virsaladze. Zo lang studeren, ik had dokter kunnen zijn”, lacht de Ekselse.

Breed pakket

De titel van de cd zegt al veel over de inhoud. “Met ‘Eclectic verwijs ik naar de selectie die ik zelf heb gemaakt. Mijn repertoirekeuze vind ik altijd belangrijk. Ik wil een breed pakket van klassieke muziek brengen. Het is meer dan Mozart en Beethoven. Zo begin ik met een sonate van Muzio Clementi, een Italiaans pianist die veel meer bekendheid verdient. Eindigen doe ik met een streepje jazz. Daartussen bouw ik op van klassiek naar romantiek. Met Alberto Ginastera zit er zelfs een Zuid-Amerikaanse toets in de cd.”

Frivool

‘Being Me’ is natuurlijk een verwijzing naar de persoonlijke inbreng van Marie. “Klassieke muzikanten worden altijd gezien als een medium en ik wil juist iets meer zijn. Zoals een schilder die zijn eigen handtekening op zijn werk plaatst. Vandaag kreeg ik nog een complimentje van iemand die zei dat mijn muziek klinkt zoals ik ben: frivool en zonder complexen. Dat doet me echt enorm veel plezier. Het leukste is natuurlijk wanneer vrienden zeggen dat ze een stukje nog eens herbeluisteren omdat het zo leuk klinkt. Mensen ontroeren, dat blijft mijn missie.”

Marie heeft haar cd nooit als iets groots beschouwd: “Ik heb er weinig over nagedacht en probeerde altijd met de voeten op de grond te blijven. Dit is nog maar het begin, al is het wel leuk om iets af te kunnen geven aan organisatoren. Ik heb me nu ook aangemeld bij enkele internationale concours. Evenwel zonder grote verwachtingen. Muziek is immers ook geen wetenschap, dus het blijft raar om muzikanten te beoordelen.”

Geen Beyoncé

Als Marie popmuzikante was geweest, kon ze niet ongestoord over straat wandelen. Als klassieke muzikante is dat uiteraard anders: “Dat vind ik helemaal niet erg hoor”, glimlacht ze. “Het is vast niet altijd even fijn om Beyoncé te zijn en Amy Winehouse is zelfs ten onder gegaan aan alle aandacht. Pas op, je kan ook met klassieke muziek (goed) je geld verdienen. Het publiek is gewoon wat specifieker. Maar ach, als er maar geluisterd wordt.”

LImburger in hart en nieren

De keuze voor het Modemuseum als locatie voor de voorstelling is niet zomaar gemaakt. “Ik wilde het graag in Limburg doen, want hoewel ik hier niet vaak meer vertoef, voel ik me nog steeds Limburger in hart en nieren. Omdat Belgische ontwerpster Christian Wijnants mij voor de cover heeft gekleed, is het extra leuk het Modemuseum aan te doen. In Hechtel zullen vrijdagavond veel vrienden zitten. Het initiatief kwam van de gemeente Hechtel-Eksel en het doet me plezier dat het al uitverkocht is. Later plan ik ook nog wel wat in Brussel.”

Het is duidelijk: van Marie François gaan we letterlijk en figuurlijk nog horen.