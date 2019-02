Man rijdt op politie Kempenland: 37 maanden cel BVDH

21 februari 2019

18u27 0 Hechtel-Eksel Een 29-jarige man uit Hechtel-Eksel vliegt voor 37 maanden de gevangenis in nadat hij op 14 oktober 2018 uiterst agressief was ten aanzien van de politie.

Met zijn BMW en een aantal verboden wapens aan boord, passeerde beklaagde die herfstdag bij agenten van politie Kempenland. Eén van hen kon maar net op tijd opzij springen. Het werd een kat-en-muisspel tussen politie en beklaagde, uiteindelijk gewonnen door de politie. Beklaagde was immers gebotst. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en er waren sporen van cannabis in zijn bloed. Zelfs bij zijn arrestatie bleef hij weerspannig. Naast de feiten van verkeersagressie had hij in 2017 ook al eens geweld gebruikt ten aanzien van zijn vader. Toen vloog hij zelfs tijdelijk naar een instelling.