Lochtkapel moet volgend jaar weer schitteren 05 juni 2018

02u38 0 Hechtel-Eksel In Eksel werd gisteren het startschot gegeven voor de renovatie van de 17de-eeuwse Lochtkapel. Die zou dan in het voorjaar van 2019 opnieuw de deuren moeten openen.

Het dossier lag zes jaar geleden al bij de minister van Erfgoed. Maar omdat de kapel een beschermd monument is, subsidieert Vlaanderen tot 80 procent van de werken en konden die niet starten vooraleer de hogere overheid groen licht gaf.





De kostprijs van het project wordt geraamd op 526.000 euro. "Ook binnen wordt er grondig gerenoveerd", aldus schepen van Erfgoed Raf Truyens (CD&V). "Zo is er het schilderij van Sint-Bernardus, dat destijds wellicht gemaakt werd in opdracht van de Teuten. Dat zal als eerste minutieus hersteld worden."





Vandalen

In het verleden werd de kapel ook geviseerd door vandalen. "We hebben toen enkele mooie elementen verplaatst naar onder meer de pastorij", zegt Truyens. "De waardevolle luchter zullen we evenwel nooit meer terugvinden, maar we willen die wel vervangen door een hedendaags pronkstuk. De gevel zal voorts een ossenbloedrode kleur krijgen, wat ook een verwijzing naar het verleden is." (BVDH)