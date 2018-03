Lezing over ouder worden 13 maart 2018

Experten zullen vanavond in De Schans in Hechtel-Eksel hun licht laten schijnen over ouder worden. Professor doctor Anja Declercq geeft toelichting. Daarbij zou de professionele hulp de vraag naar zorg niet meer kunnen volgen. "De groep senioren in onze gemeente wordtgroter, we leven langer en de noden en verwachtingen veranderen", aldus OCMW-voorzitter Tony Baselet (CD&V). Op 26 maart vinden er in De Schans huiskamergesprekken plaats vanaf 19.30 uur. "Hier kan iedereen meepraten over hoe oud worden in onze gemeente", legt schepen voor Welzijn Jan Vangenechten (CD&V) uit. (BVDH)