Kennismakingstrip naar partnerstad in Wales 27 februari 2018

02u52 0

Het Twinning Comité van Hechtel-Eksel organiseert een kennismakingstrip naar de regio rond partnerstad Bridgend in Wales. Deze vindt plaats van 27 tot 30 april. "We hopen zoveel mogelijk leden van allerlei verenigingen uit onze gemeente mee te krijgen, zodat we later samen activiteiten en uitwisselingen kunnen doen", aldus initiatiefnemer Bob Vranken.





De veertig plaatsjes op de luxe autocar zijn in principe voorbehouden voor inwoners van Hechtel-Eksel. "Zij kunnen nog tot woensdag middernacht inschrijven en betalen in totaal 560 euro, of 660 euro indien ze in een éénpersoonskamer willen slapen. Het gemeentebestuur zorgt voor een subsidie van 110 euro en als je lid bent van een vereniging, kom je in aanmerking voor een extra subsidie van 170 euro. De overtochten, middagmalen, gidsbeurten en verblijfplaatsen zitten allemaal in de prijs inbegrepen. Indien er na woensdag nog plaatsen beschikbaar zijn, kan vtbKultuur LHE de reis ook aanbieden aan leden van andere gemeenten", vertelt Vranken.





De organisatie zou ook graag de jongere inwoners van de gemeente betrekken. "Zij zijn de toekomst, maar het probleem is dat ze zich misschien niet meteen aangetrokken voelen om mee te gaan met vijftigplussers. Hopelijk spreekt de ongerepte natuur of de nabijheid van het bruisende Cardiff en Swansea hen toch voldoende aan."





(BVDH)