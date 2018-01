Karen Kerkhofs verrassende lijsttrekster CD&V 23 januari 2018

02u51 0 Hechtel-Eksel In Hechtel-Eksel heeft de CD&V ervoor gekozen om een frisse wind door de partij te laten waaien. Niet Raf Truyens (44), burgemeester van de gemeente tussen 2003 en 2012, maar wel Karen Kerkhofs (39) zal de lijst trekken. "Een bewuste keuze", stelt Truyens, die zeker een belangrijke rol zal behouden in de gemeentepolitiek.

De aankondiging op de nieuwjaarsreceptie van CD&V was toch een verrassing. "Als je altijd in de cockpit hebt gezeten, dan kan het goed doen om de ramen en deuren eens open te zetten en wat zuurstof te laten binnenkomen", vertelt Truyens, destijds de jongste burgemeester van Vlaanderen. "Ik blijf met mijn volle gewicht in de politiek, maar draag niet meer de eindverantwoordelijkheid. Ik speelde al een tijdje met het idee om voor afwisseling te gaan en zie hoe Karen functioneert. Als werknemer bij Sint-Oda kijkt ze naar de zorgen en noden van de mensen en bovendien plaatst ze zichzelf niet op de voorgrond. Destijds startte ze mee de dorpsrestaurants op en ze was ook betrokken bij een grote benefiet in de gemeente. Het is dus een betrokken en geëngageerde vrouw. Als partij willen we investeren en daar past Karen perfect bij."





Truyens speelde de afgelopen legislatuur als schepen een rol bij de uitbouw van Bosland en de werken rond erfgoed. "Het is niet de bedoeling dat er voor mij veel verandert, ook al sta ik nu op een andere plaats. We hopen als partij opnieuw deel uit te maken van het bestuur en willen graag de sjerp dragen. De kapitein van het schip bepaalt immers de snelheid en de koers. We hebben getoond dat we goed kunnen zien waar de problemen zitten en krachtdadig durven investeren. Met CD&V willen we opnieuw bouwen aan een weg vooruit", besluit hij. (BVDH)