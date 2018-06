Jordy Verlinden (25) op HE Lijst Burgemeester 27 juni 2018

02u50 0

Met Jordy Verlinden (25) haalt HE Lijst Burgemeester een jonge kracht binnen. Verlinden is een gekend figuur in het verenigingsleven. Hij voetbalde bij KFC Eksel, was als kind lid van de KSA en is nog steeds verbonden aan de KAJ. "Als leerling van De Viejool en Don Bosco volgde ik zowel in Eksel als Hechtel les. Volgend jaar zal ik na een onderbreking de laatste hand leggen aan mijn opleiding als historicus aan de Universiteit Antwerpen. Dat combineer ik met mijn huidige job als leerkracht in het secundair onderwijs. Jeugd, cultuur, sport, onderwijs of heemkunde en erfgoed zijn thema's die me aanspreken. Ik heb voor deze lijst gekozen omdat ik voel dat we iets kunnen betekenen voor verschillende leeftijdsgroepen in onze gemeente. Ik wil ook een gemakkelijk aanspreekpunt zijn voor iedereen", besluit de twintiger. (BVDH)