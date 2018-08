Jo Kerkhofs trekt N-VA 27 augustus 2018

N-VA Hechtel-Eksel heeft de eerste namen op de lijst bekend gemaakt. Jo Kerkhofs (34) zal fungeren als lijsttrekker en Vivi Peeters en Mitchel Vaes nemen de volgende twee plaatsen op de lijst in. Rudy Fransen is de lijstduwer. "In 2012 werd ons een bruisend Hechtel - Eksel beloofd. Tot op heden zien we daar niets van. We hebben hard gewerkt om een ploeg samen te stellen die de broodnodige verandering in onze gemeente wil waarmaken. Dat ervaren team vol jonge mensen kunnen we nu voorstellen aan de kiezer", zegt Kerkhofs. N-VA Hechtel-Eksel behaalde in 2012 twee zetels en gaat nu volop voor een verdubbeling. Hun ambitie is duidelijk: mee besturen. De partij zal zich toespitsen op drie thema's: Veilig, Verantwoord & Vlaams. "Een veilig Hechtel-Eksel verdient meer blauw op straat en een professioneel preventiebeleid. Ook het verhogen van de verkeersveiligheid en werken aan een vlotte mobiliteit is voor ons prioritair. Een hecht gemeenschapsgevoel is typisch Vlaams. Toch missen wij bruisende wijken. Buurtwerking staat daarom hoog op onze agenda. Tot slot dient de gemeente dringend werk te maken van een gezond financieel beleid. Ik denk aan investeringen in toegankelijkheid voor personen met een beperking, investeringen in digitalisering en groene stroom en investeringen in jeugdvoorzieningen." (BVDH)