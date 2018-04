Jo Bollen in het spoor van zijn vader 19 april 2018

02u49 0 Hechtel-Eksel Jo Bollen (23) krijgt een prominente plaats op de lijst van CD&V. De naam van zijn vader Jan doet mogelijk nog een belletje rinkelen. Hij was begin jaren 90 adjunct-directeur van VKW Limburg, secretaris van VKW Nationaal en schepen in Hechtel-Eksel, maar overleed op 15 december 1994.

Volgens lijsttrekker Karen Kerkhofs heeft Jo "het talent en de ambitie om een actieve rol te spelen in de lokale politiek." De jonge Ekselaar heeft momenteel reeds een diploma Accountancy en Fiscaliteit op zak en studeert nog Financiën en Verzekeringswezen bij. In het verenigingsleven engageert hij zich bij HE-VOC en al jarenlang bij de Ekselse jeugdbeweging KSA. Daarnaast zetelt hij ook in de jeugdraad.





Creativiteit

"Zo probeer ik de jeugd een stem te geven. Ik wil onze toekomst vastpakken en ervoor zorgen dat wij allemaal onze creativiteit de vrije loop kunnen laten in Hechtel-Eksel", ambieert Jo.





Zijn familie heeft dus al de nodige ervaring. Niet alleen zijn nonkel, Daniël Moons, is schepen geweest in Hechtel-Eksel, ook zijn vader Jan was ooit Eerste Schepen. Jo was amper vier maanden oud toen zijn vader het leven liet. En dan is er nog Jo's nicht Kaat Bollen, die onlangs bekend maakte op HE Lijst Burgemeester te zullen staan. "Maar politieke discussies, die heb ik met Kaat nog niet gehad", besluit Jo.





(BVDH)