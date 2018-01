Jan Dalemans (HE Lijst burgemeester) wil werk verderzetten 30 januari 2018

02u49 0 Hechtel-Eksel Afgelopen weekend vond de nieuwjaarsreceptie van HE plaats. Traditioneel werden daar ook enkele verkiezingsnieuwtjes bekendgemaakt. De partij zal naar de verkiezingen trekken onder de naam 'HE Lijst burgemeester' en Jan Dalemans zal trachten om ook de volgende zes jaar de sjerp te dragen.

De nieuwjaarsreceptie kreeg het bezoek van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, die zelf ook even het woord nam. Daarna was het tijd voor wat meer informatie omtrent partijtactiek.





Het voltallige bestuur heeft unaniem zijn akkoord gegeven om Dalemans opnieuw aan te duiden als lijsttrekker. "Hij heeft dit met veel goesting aanvaard en wil zich de volgende zes jaar opnieuw engageren om samen met een goede ploeg de gemeente Hechtel-Eksel verder te besturen als hij daar het mandaat van de kiezer voor krijgt.





Huisbezoeken

De partij heet 'HE Lijst burgemeester', zodat het voor iedereen duidelijk is wie op welke lijst staat," klinkt het.





Zelf kondigt Dalemans aan dat ze ook dit jaar weer zullen starten met huisbezoeken. "Op die manier geven wij HE(t) woord aan de burger en weten we nog beter wat er leeft bij onze inwoners", vertelt Dalemans.





(BVDH)