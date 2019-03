Is de vriendschap bekoeld? CD&V vraagt Open Vld om huiswerk opnieuw te maken BVDH

13u16 0 Hechtel-Eksel Nu het eerste trimester van de nieuwe legislatuur ten einde loopt, maakt oppositiepartij CD&V van het moment gebruik om een eerste balans op te maken. “Onze conclusie is duidelijk: Open Vld (lokaal actief als HE) moet haar huiswerk opnieuw maken”, zegt fractieleider Raf Truyens.

Zes jaar lang werkten huidig burgemeester Jan Dalemans (Open Vld) en Raf Truyens prima zij aan zij, nu staan ze voor het eerst tegenover elkaar. “Het is inmiddels duidelijk dat de inspraak van de raadsleden wordt herleid tot het absolute minimum”, gaat Truyens verder. “Gemeenteraadscommissies worden bijvoorbeeld afgeschaft. Men besteedt wel 20.000 euro om de bevolking te bevragen voor het nieuwe beleidsplan, maar intussen blijven antwoorden op schriftelijke vragen van de andere raadsleden helaas uit. Raadsleden van de minderheid worden daarnaast niet meer uitgenodigd op de kampioenenhulde of het vrijwilligersfeest.” Burgemeester Jan Dalemans onderstreept dat elke vraag van de oppositie in de gemeenteraad wordt beantwoord. “Die 20.000 euro voor burgerparticipatie is goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur toen CD&V mee in het college zat.”

HELO

Volgens Truyens volgen de toezichthoudende overheid en de gouverneur de meerderheid de kans om voor wat meer inspraak te zorgen en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad te verbeteren. “Veel minder mild is hij met betrekking tot de aanduiding van Nele Lijnen in het bestuur van HELO, het woonloket van Lommel en Hechtel-Eksel. Die beslissing wordt vernietigd omdat het bestuur de eigen regels niet respecteerde.” Dalemans zegt dat het huishoudelijk reglement volledig in orde was: “De beslissing rond HELO staat maandag opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.”