Inschrijvingen voor tweede BoslandTrail openen op nieuwjaarsdag Birger Vandael

26 december 2018

20u20 0

In het weekend van 27, 28 en 29 september 2019 komt er een tweede editie van de BoslandTrail. De eerste editie dit jaar was zo'n groot succes dat een opvolger niet kon uitblijven. Met zo’n 1.500 deelnemers uit meerdere landen kwamen ze afgezakt voor de wandelingen van 50 of 100 kilometer. Bij de tweede editie zijn de starturen aangepast. “Hierdoor heb je de kans om de andere delen van Bosland te ontdekken bij daglicht”, aldus de organisatie. Voor de 100 kilometer voorziet men 1.000 plaatsen en voor de 50 kilometer voorziet men 2.000 plaatsen. Inschrijven voor de BoslandTrail kan via www.boslandtrail.be/deelnemers vanaf 1 januari 2019.