Infoavond 'Bosland verwelkomt Naya' 10 april 2018

Er gaat in Hechtel-Eksel geen dag voorbij of iemand heeft het over wolvin Naya. Ze lijkt immers haar vaste verblijfplek te maken van de Noord-Limburgse gemeente. Vorige week las u in onze krant dat burgemeester Jan Dalemans (HE) het initiatief genomen heeft om haar symbolisch tot ereburger te kronen. Vanavond is er om 19 uur in de Schans de infoavond 'Bosland verwelkomt Naya'. Iedereen is van harte welkom om iets bij te leren over het bestaan van de wolf. Jan Loos van Landschap vzw zal ook aanwezig zijn. De toegang is gratis. (BVDH)