IN BEELD: Fietsen door de Bomen wordt Limburgse fietstrip van het jaar Birger Vandael

18 maart 2019

18u55 10 Hechtel-Eksel In Eksel is men volop bezig aan de werken aan ‘Fietsen tussen de bomen’, het ambitieuze project waarbij fietsers in Bosland op een enorme fietsbrug letterlijk tussen de bomen zullen kunnen rijden. De Limburgse fietsgids 2019 speelt hierop in en zet deze hotspot extra in de kijker met vier speciale routes.

De iconische fietsbrug begint stilaan vorm te krijgen en lokt steeds meer nieuwsgierigen naar knooppunt 272 van het fietsroutenetwerk, waar het hele spektakel in de toekomst te vinden zal zijn. De brug krijgt het figuur van een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter en stijgt geleidelijk aan drie à vier procent tot tien meter hoogte. In totaal wordt het een constructie van 700 meter lang. Met behulp van een 37 meter hoge torenkraan schieten de werken goed op en verwacht men tegen de zomer de eerste fietsers naar boven te sturen. Net als Fietsen door het Water, in Bokrijk, zal dit zorgen voor een unieke fietsbeleving en wordt Bosland met een extra landmark op de kaart gezet.

‘Boslandspecial’

Lommelaars Dirk Van Bun en Leo Swinnen volgen de kunstwerken in Eksel met argusogen en besloten in de vierde editie van hun Limburgse fietsgids ‘Tips voor Fietsers’ de brug centraal te zetten in een ‘Boslandspecial’. “We ontwikkelden vier fietstochten die elk vertrekken vanuit een Boslandgemeente (Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt). Allemaal passeren ze op een bepaald moment aan knooppunt 272, zodat dit voor iedereen een hotspot zal worden in 2019", zegt Van Bun.

Dat Limburgers niet naast de brug zullen kijken, staat als een paal boven water, of in dit geval als een fietser boven de bomen. De gidsen zijn in vier jaar tijd gegroeid tot een oplage van 53.0000 exemplaren. “Dat zijn er opnieuw 10.000 meer dan vorig jaar”, glimlacht Dirk. “We zijn bovendien van zeventien startgemeenten gegroeid naar 23 startgemeenten. Wat een verschil met 2016, toen we 12.000 exemplaren verspreidden in vijf startgemeenten.”

De toeristische diensten van Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Pelt, Peer, Riemst, Zonhoven alsook de netwerken Midden-Limburg, De Voerstreek, West-Limburg en Zuid-West-Limburg zullen de gidsen met 43 kant-en-klare fietsroutes en 85 deelnemende horecazaken gratis ter beschikking stellen vanaf 28 maart. Ook kan je vanaf vandaag de gids gratis downloaden via de website van Tips voor Fietsers.