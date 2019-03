IN BEELD: Eksel Carnaval met wolvin Naya in glansrol Birger Vandael

12u26 1 Hechtel-Eksel Afgelopen zondag trok de carnavalsstoet door de straten van Eksel. Opvallende aanwezige was wolvin Naya, waarrond ’t Zoer Beslaag de wagen had opgebouwd (CarNayaval).

’t Zoer Beslaag werd uiteindelijk ook bekroond voor de wagen met 681 punten. Net iets meer dan Veul te laot begost (F-35 Lawijt boven Eksel) en KAJ (Kim Jan Un de alleenheerschappij van HE) die allebei 625 punten verzamelden. Verderop volgden nog de Raad van Twaalf (Einde van de ijstijd / Eindhoeve) met 613 punten, Tis wa Tis (EKW) met 599 punten en De Locht (Curieuzeneuzen) met 599 punten. Aan de stoet dede overigens ook enkele duo’s, de Zwiebertjes, de Koninklijke Fanfare Eendracht van Eksel, het boegezekoekwagentje en de prinsenwagen mee.

Vanavond is er weer een heus verkleed bal in zaal de Geer en dit vanaf 20.11 uur, er zijn weer mooie geldprijzen te winnen en dit in de categorieën enkeling, duo of groepen.