In ban van 'Monster van Begijnenvijvers' GEMEENTE OVERWEEGT PERMANENTE VERBLIJFPLAATS VOOR 'WATERDIER' BIRGER VANDAEL

04 mei 2018

02u41 0 Hechtel-Eksel Verschillende natuurliefhebbers schrokken zich een hoedje toen ze deze week een wandeling maakten aan de Begijnenvijvers. Een waterdier met lange nek en schubbige huid komt er boven water piepen. Woont het Schotse monster van Loch Ness plots in Hechtel-Eksel?

Diep onder het wateroppervlak in het Schotse Loch Ness woont het wereldberoemde monster Nessie. Althans volgens de overlevering. Al decennialang wordt het meer uitgekamd, maar het monster laat zich niet zomaar vinden. In Hechtel zijn het vooral kinderen die enthousiast vertellen over wat ze gezien hebben. "Ouders vertellen me dat hun kinderen hen 's nachts zelfs komen wakker maken om het over het monster te hebben", zegt Jan Laenen (64) uit Eksel, geestelijke vader van het kunstwerk dat sinds deze week aan de Begijnenvijvers prijkt.





Laenen doet al jaren mee aan de Week van de Amateurkunsten. "Toen ik hoorde dat dit jaar alles zou plaatsvinden aan de Begijnenvijvers wist ik niet meteen wat ik met die plek moest aanvangen. Na een wandeling kwamen we op het idee van het monster, dat we de naam 'Wazdeddo' gaven. Dat is Eksels dialect voor 'Wat is dat daar?'."





Nest met eieren

Jeanine Hens bedacht er een verhaaltje bij. "Aan de oevers van de vijvers plaatsten we een kunstwerk van het 'nest' van het monster met daarin gouden porseleinen monstereieren. Daarbij hoort ook een gedicht waarin wordt voorspeld dat het monster om middernacht haar jongen komt voederen aan de vijverkant. Wie de gouden eierschaal aanraakt, riskeert volgens de overlevering dan weer zijn of haar hand te verliezen", vertelt Laenen.





Samen met schepen van Cultuur Jan Vangenechten (CD&V) bracht Laenen 'Wazdeddo' in twee bootjes naar de vijver. "Het duurde een half uur vooraleer we het beestje met twee betonblokken hadden geplaatst. Je mag op die plaats zeker ook het water niet in, want je kan daar diep wegzakken. Het monster is dus echt gevaarlijk", aldus Laenen.





Permanent stekje

In Hechtel-Eksel was de Week van de Amateurkunsten eigenlijk slechts een weekend, maar het monster krijgt mogelijk een permanent stekje in de Begijnenvijvers. Al moet het schepencollege en de Witvisclub daar eerst nog de toestemming voor geven. "Ik wilde het eigenlijk bij mij in de tuin plaatsen, maar als de gemeente het wil, is dat geen probleem. Het is wel van hout, en zal dus niet eeuwig meegaan", besluit Laenen. Zo krijgt na wolvin Naya dus mogelijk een tweede 'dier' een speciaal plaatsje in de groene gemeente.