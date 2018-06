Ilse Drees op lijst CD&V 15 juni 2018

CD&V Hechtel-Eksel heeft met Ilse Drees een sociale kandidaat binnengehaald. Drees is gekend binnen het verenigingsleven en staat geregeld achter de toog van de voetbalclub, achter het fornuis tijdens de voetbalvierdaagse of aan de zijlijn, supporterend voor haar zonen. Verder is ze lid van de fanfare en actief binnen de Raad van Twaalf tijdens het carnavalsseizoen. "Ilse weet van aanpakken. Als er iets geregeld of georganiseerd moet worden, zal ze altijd bij de eersten zijn om zich hiervoor op te geven. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk en daarom zijn we enorm blij dat Ilse zich bij onze partij wil aansluiten", zegt lijsttrekker Karen Kerkhofs fier. (BVDH)