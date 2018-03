Hele gemeente gedekt met Whats-appbuurtpreventie-netwerken 16 maart 2018

02u40 0

Ook in Hechtel-Eksel worden de Whatsapp-buurtpreventienetwerken gelanceerd. Hiervoor werkt de gemeente samen met politiezone Kempenland. Na een eerste informatievergadering stelden vijftien personen zich kandidaat om vrijwillig coördinator te worden. Zij zullen helpen om de inwoners actief te betrekken bij het verhogen van het veiligheidsgevoel. Tijdens een tweede vergadering op 7 maart werden de zones afgebakend.





"Dankzij de vrijwillige coördinatoren zijn wij erin geslaagd om Hechtel-Eksel te voorzien van tien buurtpreventienetwerken, die in maart zullen opstarten," aldus Johan Andelhofs van politiezone Kempenland. "Het is uniek in de ruime regio dat vanaf dag één een volledige gemeente is gedekt met WhatsApp-buurtpreventienetwerken en deze voorzien zijn van een vrijwillige coördinator(en)." Via de website van de gemeente kunnen inwoners zich inschrijven. Weldra volgt verdere communicatie. "Samen met de ANPR-camera's, het BE-alert alarmeringssysteem, inbraakpreventie en de vele gerichte politieacties proberen we zo onze gemeente nog veiliger te maken", aldus burgemeester Jan Dalemans (HE). (BVDH)