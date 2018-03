Hechtel-Eksel wordt een beetje Haspengouw 07 maart 2018

Maar liefst 222 fruitbomen zullen dit weekend uitgedeeld worden aan de inwoners van Hechtel-Eksel. Dat is het resultaat van een actie van de gemeente tijdens de afgelopen winter. Zo komt er een stukje Haspengouw in het noorden van de provincie. Het was niet zozeer de bedoeling van de actie om een nieuwe fruitstreek te creëren. Wel konden liefhebbers dankzij de actie fruitbomen aan een flinke korting bestellen om zo hun tuin een stuk natuurvriendelijker te maken en de biodiversiteit te stimuleren. Het gaat om verschillende boomsoorten, met als vruchten onder meer mispel, kweepeer, appel, peer, pruim en kers. Met meer dan 200 bestellingen spreekt men van een absoluut succes. "Ik zou de Minaraad nu al van harte proficiat willen wensen met het resultaat van dit mooi initiatief. Ik ben benieuwd of de toename van fruitbomen in onze gemeente ook de kwajongensstreken weer gaan bovenhalen. We hebben allemaal toch al eens stiekem een appel geplukt?", lacht schepen voor Natuur en Bos Raf Truyens (CD&V).Komende zaterdag worden de fruitbomen uitgedeeld op de parking van De Schans tussen 14 en 16 uur. (BVDH)