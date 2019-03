Hechtel-Eksel vraagt aansluiting bij ‘Actieplan Wolf’ BVDH

22 maart 2019

Gisteren kondigden de burgemeesters van Peer en Oudsbergen ‘actieplan Wolf’ aan. “We moeten de wolf leren dat vee geen gemakkelijke prooi is en hem opnieuw naar natuurlijk voedsel brengen”, stellen Steven Matheï (CD&V) en Lode Ceyssens (CD&V). In dat kader wordt er binnenkort ook een infoavond georganiseerd. Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (Open Vld) heeft inmiddels gevraagd aan zijn collega’s om ook aan te sluiten bij dit actieplan. “Tot op heden hebben we nog weinig slachtoffers van beide wolven, maar we kunnen beter voorkomen dan genezen. Wat goed is ter bescherming van de wolf is ook goed ter bescherming van de everzwijnen.”