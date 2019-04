Gloednieuwe Colruyt zorgt voor 26 nieuwe jobs Birger Vandael

02 april 2019

15u37 0 Hechtel-Eksel Morgen opent de gloednieuwe Colruyt aan de Peerderbaan in Hechtel de deuren. De winkelketen zorgt voor 26 nieuwe arbeidsplaatsen. De winkel zelf is 1.611 vierkante meter groot.

Het is de 241ste winkel van Colruyt. Het gebouw is energiezuinig met optimale isolatie en ventilatie. Op de verbindingsweg tussen Leopoldsburg en Peer moeten klanten de weg naar de zaak gemakkelijk vinden. “We hebben een voldoende grote parking van 131 plaatsen. In de winkel vinden klanten in elke afdeling een ruim assortiment, zowel van nationale merken als van de vertrouwde huismerken Boni Selection en Everyday. En acht kassa’s zorgen voor een vlotte bediening”, aldus gerant Dirk Bessemans.

Beenhouwers in open atelier

Voor hun vers kwaliteitsvlees kunnen klanten terecht in een beenhouwerij met zelfbediening. “De klanten zien de beenhouwers aan het werk in een open atelier en kunnen hen dus makkelijk aanspreken bij vragen of een speciale bestelling”, vertelt chef-beenhouwer Marc Busselen enthousiast. Ze hebben er bovendien een mooi overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades.” Vijf van de 26 medewerkers gaan in deze beenhouwerij aan de slag.

Opendeuravond

Verder heeft de Colruyt in Hechtel ook een Collect&Go-afhaalpunt, zodat je via de app jouw boodschappenlijstje kan klaarzetten. Aan de winkel is er ook een DATS 24-tankstation. Vanavond is er tussen 17 en 20 uur al een opendeuravond voor alle nieuwsgierige klanten.