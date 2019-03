Ghanees slaat door aan discotheek Adia BVDH

19 maart 2019

11u23 0 Hechtel-Eksel Een 29-jarige Ghanees liet zich op 18 februari 2017 serieus gaan aan discotheek Adia in Hechtel. “Men was er eigenlijk voor de arrestatie van een andere persoon, maar meneer voelde zich geroepen om de kleine interventie te bombarderen tot een helse karwei”, klonk het bij de burgerlijke partij.

Tijdens de interventie van politie Kempenland dook beklaagde plots op. Hij gedroeg zich ambetant, wilde absoluut verhaal halen en bleef de inspecteur maar op dreigende toon benaderen. Daarbij gebruikte hij een mooie collectie scheldwoorden, tot de maat vol was bij de politie. Beklaagde zette het op een lopen en werd overmeesterd. Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot. De portier van de dancing moest komen helpen, net als een tweede ploeg van politie Kempenland en een patrouille van politie Heusden-Zolder. Eenmaal in het commissariaat bleef hij verder roepen en tieren.

Namens de burgerlijke partij wordt er een schadevergoeding van honderd euro per inspecteur gevraagd. “Op deze manier is het voor hen moeilijk om hun job uit te voeren”, klonk de motivering. Beklaagde vindt het allemaal wat overdreven en ging pas na lang aandringen akkoord met de werkstraf.