Gemeente investeert volop in bibliotheek 19 juni 2018

Hechtel-Eksel Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel heeft het bibcharter 'bib voor iedereen' ondertekend.

Het heeft daarmee de investeringen in de bib, onder meer de bouwwerken in Eksel, kracht bijgezet en het wil een professionele bibliotheek uitbouwen die ingebed zit in de lokale gemeenschap. Het charter komt er als tegenreactie op de besparingen die overal in Vlaanderen werden doorgevoerd in bibliotheken. "We ondertekenen het bibliotheekcharter waarin we het belang van de bib in onze gemeente benadrukken. Dit is voor ons als gemeentebestuur een logische stap, aangezien we de kaart van onze bib zijn blijven trekken, ongeacht de verandering in de wetgeving. De grote bouwwerken aan de bib van Eksel en de investering in de toekomstige bibafdeling in het Huis van het Kind zijn hier een mooi voorbeeld van", onderstreept schepen voor Bibliotheekwezen Jan Vangenechten (CD&V). Door de renovatie wil Hechtel-Eksel van een bibbezoek weer een beleving maken.





"Dit realiseren we door middel van het open en warm karakter van het gebouw, waardoor de bezoeker zich thuis zal voelen", aldus schepen Vangenechten. Met dit charter geven we ook het bibpersoneel de erkenning die het verdient. Want hiermee bevestigen we het harde werk dat zij dagelijks in onze bib steken", aldus burgemeester Jan Dalemans (HE). (BVDH)