Gemeente geeft geen vergunning voor kleine windturbines 23 augustus 2018

02u37 0 Hechtel-Eksel Hechtel-Eksel verleent geen vergunning aan een bedrijf dat vier microwindturbines wil plaatsen. "De gemeente zou beter de investeerders in windenergie steunen", betreurt Groen-gemeenteraadslid Sven Saenen.

De gemeente had principieel geen bezwaar, maar weigerde onder meer omwille van de rentabiliteit van dergelijke kleine windmolens. "Dit heeft te maken met het geringe windaanbod in Vlaanderen op een hoogte van 10 à 15 meter. Om een normaal rendement te halen, heeft een kleine windturbine nood aan een gemiddelde windsnelheid van 5,5 meter per seconde. In Vlaanderen wordt deze windsnelheid op de hoogte enkel bereikt in een zone langs de kust", staat te lezen.





"Het is niet aanvaardbaar dat een gemeente voor het toekennen van een bouwvergunning oordeelt op basis van economische criteria, namelijk of een windmolen voldoende opbrengt of niet", reageert Saenen. "Wanneer een ondernemer een bouwvergunning aanvraagt voor een bedrijfshal, zal de gemeente toch ook niet oordelen of zijn bedrijvigheid winstgevend zal zijn? Van een gemeente met de slogan 'gezellig in het groen' mag je toch verwachten dat ze windmolens stimuleert. Als windmolens niet voldoende rendabel zijn, is het aangewezen te onderzoeken hoe dit te verhogen." (BVDH)