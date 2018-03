Geen waarborg meer gevraagd bij aanvraag opname in VitaS 30 maart 2018

Bejaarden uit Hechtel-Eksel die hun intrek willen nemen in het rustoord ViTAS moeten niet langer meer een waarborg van 25.000 euro per persoon betalen. "Er is een hele juridische discussie ontstaan met Okra over het wel of niet mogen vragen van deze waarborg. Het OCMW heeft ervoor gekozen deze discussie niet verder te voeren. Nu wordt er sociaal onderzoek gedaan en worden de mensen gewezen op de mogelijke gevolgen die een opname kan hebben als de middelen op een bepaald ogenblik ontoereikend zijn", verklaart OCMW-voorzitter Tony Baselet (CD&V). "We kaarten dit bedrag al langere tijd aan en vroegen om de voorwaarden op een uniforme manier in alle gemeenten die participeren in ViTAS toe te passen. Eindelijk werd onze aanklacht gehoord", reageert Guy Linten (sp.a). (BVDH)