Gasfles ontploft 19 juni 2018

Op het Astridplein in Eksel is eind vorige week een lichtgewonde gevallen toen een gasfles ontplofte. Hoe dat kon gebeuren is niet meteen duidelijk. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is hij alweer thuis. (BVDH)