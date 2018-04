Frontale klap bejaard koppel fataal BESTELWAGEN WIJKT VAN RIJVAK AF EN KNALT OP TEGENLIGGER MARCO MARIOTTI

24 april 2018

02u59 0 Hechtel-Eksel Op de Kamperbaan in Hechtel-Eksel is gisterenavond rond 19 uur een bejaard koppel verongelukt. Een bestelwagen week er van zijn rijvak af en knalde frontaal op een Mercedes in. De twee inzittenden van de wagen waren op slag dood.

Het was rond 19 uur dat een bestelwagen uit de richting van Leopoldsburg kwam. Om nog onduidelijke reden week de bestuurder van de rijbaan af, kwam op het vak van de tegenligger terecht én botste frontaal op een zwarte Mercedes.





De klap was immens en beide voertuigen werden de berm in geslingerd. Brandweer Noord-Limburg moest uitrukken en stuurde twee MUG-artsen en drie ambulances ter plaatse. Alle slachtoffers konden bevrijd worden, maar toch kwam alle hulp te laat voor de inzittenden van de Mercedes. Het gaat om een koppel uit Diest. De bestuurder - een man van 80 en zijn vrouw van 78 jaar - werden nog gereanimeerd, maar hulp kon niet meer baten.





De bestelwagenbestuurder (56) uit Meeuwen-Gruitrode werd zwaargewond afgevoerd. Hij liep ernstige verwondingen op en brak onder meer zijn heupen én beide benen. Zijn toestand bleek gisterenavond stabiel.





Verschillende verklaringen

Waarom hij van zijn rijvak afweek is onduidelijk. Mogelijk wilde hij iemand inhalen, maar achterliggende getuigen legden gisterenavond verschillende verklaringen af. Een verkeersdeskundige van het parket ging vanavond ter plaatse en onderzocht de feiten. De Kamperbaan werd de ganse avond afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer.





Weer echtpaar Diest

Voor Diest is het de twee keer in enkele dagen tijd dat er een echtpaar verongelukt. Vorige week kwamen Danny Pieraerts (65) en Agnes De Schuymer (64) om het leven bij een motorongeval in het noorden van Wales. Ook dat koppel reed frontaal op een tegenligger in. De inzittenden van die wagen raakten slechts lichtgewond.





Over de precieze oorzaak van dat ongeval is nog niets bekend. Het echtpaar maakte al twintig jaar motorreizen door Europa en Groot-Brittannië en had ervaring met links rijden op de weg. Onlangs vierden ze hun 45-jarig huwelijk.