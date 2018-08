Familiedag gekoppeld aan BoslandTrail 22 augustus 2018

Nu de Dodentocht voorbij is, stijgt de koorts richting de eerste editie van de BoslandTrail. Dit is een wandeltocht van 100 kilometer (of 50km) door Bosland. Aan het groots evenement van 29 en 30 september wordt op zaterdag ook een barbecue en op zondag een speciale BoslandFamily gekoppeld. "Terwijl de kinderen spelen in de dome, in de reuzezandbak of op de klimmuur, kunnen de ouders genieten van een drankje en een hapje en eventueel zelfs supporteren voor de trailers van de 100 of 50 kilometer", klinkt het bij de organisatie. FM Goud zal zorgen voor radio vanop de weide. Inschrijven voor de tocht kan nog tot en met 30 augustus. Op zaterdag om 11 uur starten de deelnemers aan de 100 km. 's Avonds om 22 uur starten de deelnemers aan de 50 km. Op zondag zijn er nog korte afstanden mogelijk die je met de familie dan kan afleggen. (BVDH)