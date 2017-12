Erkenning voor Huis van het Kind 02u59 1

Vanaf 1 januari zal de nieuwbouw die in de steigers staat naast De Schans officieel bestempeld worden als 'Huis van het Kind'.





"De kick-off voor de uitrol van een Huis van het Kind in Hechtel-Eksel was al gegeven. Onder de naam KIK (Kind is Koning) kunnen kinderen, jongeren én hun ouders er binnen afzienbare tijd terecht", vertelt schepen voor kinderopvang Nele Lijnen (HE). "Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt door het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), gemeente en OCMW om de werking van het Huis van het Kind voor te bereiden. Kind en Gezin heeft die inspanningen dus beloond", gaat burgemeester Jan Dalemans (HE) verder. Dankzij de erkenning kan het Huis van het Kind ook aanspraak maken op subsidies die Vlaanderen ter beschikking stelt. (BVDH)