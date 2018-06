Ellen Willekens op HE Lijst Burgemeester 21 juni 2018

HE Lijst Burgemeester stelt met Ellen Willekens naar nieuwste aanwinst voor. Willekens is een alleenstaande mama die bijna 24 jaar als verpleegkundige in het Mariaziekenhuis gewerkt heeft. Ze heeft zich gespecialiseerd in borstkankeronderzoek en geeft hierover regelmatig voordrachten. Sinds begin dit jaar is Willekens zelfstandig verpleegster en legt ze zich toe op thuisverpleging in de gemeente. Verder is ze gekend als voormalig lid van het oudercomité en huidig lid van de schoolraad van de GBS. Ze fungeert ook als kookouder bij de KSA en is voorzitster van de buurtwerking Klein End. "Gezondheidspreventie en welzijn liggen me nauw aan het hart. Ik wil ook het jeugdig enthousiasme van dienst zijn en evenementen als carnaval voor jong en oud doen leven", laat ze verstaan. (BVDH)