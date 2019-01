Eksel is meer dan een slapend drugsparadijs Birger Vandael

31 januari 2019

14u11 0 Hechtel-Eksel In een reportage in ‘De Standaard' las ik vandaag dat Eksel een slapende grensgemeente is, waar je op de hoek van elke straat drugs, rotzooi en criminaliteit vindt. Misschien moeten de journalisten eens terugkeren op een zomerse zaterdag om de schoonheid van het drugsparadijs te aanschouwen.

Het stuk kwam er natuurlijk niet zomaar, het had alles te maken met de drie mensen die gestorven zijn bij de productie van drugs en dinsdagmorgen werden gevonden. Ook op 4 februari 2015 werd de gemeente al eens opgeschrikt door twee schietincidenten op één dag. Dat is wel wat in een gemeente waar een tractor in de gracht ook al nieuws is. Je kunt echter niet zomaar zeggen dat dit dan het Eksel van de 21ste eeuw is. Kom op een koude dag in januari naar Eksel, spreek de verkeerde persoon aan en je hebt uiteraard de reportage die je wil hebben.

Neen, in Eksel moet je niet zijn voor het bruisende uitgangsleven. Op een weekdag moet je al goed zoeken naar een café dat open is en wie zaterdagavond wil dansen, kan maar beter richting Hasselt of Neerpelt trekken. Daarom woon je ook niet in Eksel. In Eksel wonen de mensen die vijftien jaar geleden op een zaterdagavond in Neerpelt gingen dansen, nu kinderen hebben met hun vlam van die avond en te voet hun kinderen naar school willen brengen.

Je kan in Eksel op een zaterdagmiddag wel uren vertoeven in het groen van Bosland en prachtige wandelingen of uitdagende fietstochtjes maken in het grootste avonturenbos van Vlaanderen. Je kan er op een warme lenteavond ijs gaan eten op een boerderij en op een koude winteravond van een sneeuwheuvel glijden met de slee. In Eksel kan je op zaterdagvoormiddag gaan bieden op een varkenskop en gegarandeerd ken je er de volksfiguren die na een jenever te veel plots drie konijnen hebben gekocht.

Wie zegt dat Eksel slaapt en een gemeente vol onbekenden geworden is, moet zaterdagavond trouwens maar eens naar het Sparrenstadion komen. Bij KFC Eksel staan er elf jongens uit het eigen dorp op het veld en de toeschouwersaantallen (tussen 200 en 300, tot zelfs 600 bij een derby) zijn het hoogste in de regio. In de kantine kent iedereen iedereen. Eksel is nog zo'n gemeente waar je de helft van de kandidaten voor de verkiezingen haast persoonlijk kent. En of er op vrijdagavond nu een quiz is, dan wel een muzikale avond, je weet dat de jeugdbeweging, de carnavalsverenigingen, de voetbalveteranen of de vrouwen van de volleybal aanwezig zullen zijn.

Drugs en Nederlandse criminelen zijn niet ‘het probleem van Eksel’. Dat eerste is een probleem voor heel Limburg en dat tweede vind je in de échte grensgemeenten nog veel meer. Dat er nu drie doodvallen in Eksel is jammer voor hen, maar tekent de gemeente niet. In De Standaard zeggen dat Eksel haar glorie kwijt is, is even gemakkelijk als een Ekselaar die zegt dat De Standaard haar glorie kwijt is. Maar die Ekselaar is wel trots op zijn gemeente.

Meer over Eksel