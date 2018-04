Eerste steen gelegd van 'Residentie Zilverzand' 24 april 2018

Aan de Kamperbaan bij het ontmoetingscentrum de Schans lanceren de bouwheren Bremco en Haex 'Residentie Zilverzand'. Hier worden het Huis van het Kind (KIK), 20 assistentiewoningen en 15 appartementen gebouwd.





Het project is een publiek-private samenwerking met het gemeentebestuur, Ocura en CM Zorgmakelaar als partners. Ook senioren krijgen hun plaats in het gebouw. "In eerste instantie denken we aan 65-plussers die graag in een aangepaste en veilige woonomgeving wensen te verblijven", verklaart ontwikkelaar Joeri Haex.





(BVDH)