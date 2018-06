Eerste gemeente met akten burgerlijke stand in Databank 29 juni 2018

Hechtel-Eksel heeft woensdag, als eerste gemeente in België, papieren akten gemigreerd naar de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Een huwelijkskoppel uit 2014 krijgt bijgevolg volgnummer 1.





Vanaf 1 januari 2019 mogen akten van de burgerlijke stand enkel nog elektronisch opgemaakt worden, het gevolg van een wetsontwerp dat begin deze maand werd goedgekeurd.





De dienst burgerlijke stand van de gemeente Hechtel-Eksel is hier al een tijdje intensief mee bezig. Om de papieren om te zetten naar een digitale versie, werden de gegevens uit meer dan 2.500 akten uit het rijksregister gekoppeld met lokale gegevens. Aan de gegevens werd ook een ingescand beeld toegevoegd van de akten. "We hebben hiervoor samengewerkt met softwareleverancier Cipal Schaubroeck", licht burgemeester Jan Dalemans (HE) toe.





De gemeente Hechtel-Eksel streeft ernaar om tegen eind 2018 alle akten te migreren naar de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand. (BVDH)