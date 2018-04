Eén op vijf caravans en motorhomes is te zwaar 26 april 2018

Tijdens een gratis weegactie voor caravans en motorhomes, georganiseerd door vrijetijdsorganisatie Pasar en GOCA, is gebleken dat 21 procent te zwaar geladen was. Dat is toch nog altijd een kleine vooruitgang in vergelijking met vorig jaar, toen dat nog 22 procent was. In totaal werden 203 caravans en motorhomes op de weegschaal gezet, onder meer in het keuringsstation van Hechtel-Eksel. Met de actie wil Pasar zoveel mogelijk kampeerders veilig op weg helpen, want te zwaar geladen caravans of motorhomes zijn nog altijd een groot probleem. Opvallend genoeg zijn het vooral de nieuwe modellen die problemen hebben met overgewicht. Pasar roept daarom op om bij aankoop van een caravan of motorhome voldoende te informeren naar het toegelaten gewicht en het laadvermogen. (BVDH)