Droogkast vat vuur Toon Royackers

31 maart 2019

11u39 0 Hechtel-Eksel Langs de Schoolstraat in Hechtel-Eksel is zaterdagnamiddag brand uitgebroken in de bergplaats van een woning. Het vuur ontstond vermoedelijk door een kortsluiting aan een droogkast.

De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis, maar gelukkig zagen getuigen wel de rookontwikkeling aan de zijkant van het gebouw. Zij belden meteen naar de hulpdiensten. Brandweerzone Noord Limburg kon uiteindelijk voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de rest van het huis. In de bergplaats is er wel brand- en rookschade. “De deur naar de andere kamers was nog gesloten, waardoor het vuur beperkt bleef,” aldus bevelvoerder Robert Walthery. Het huis zelf blijft daardoor bewoonbaar.