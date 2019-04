Doodgereden wolf Roger pronkstuk van expo ‘wolven in Limburg’ Birger Vandael

04 april 2019

13u14 0 Hechtel-Eksel De reizende tentoonstelling ‘Wolven in Limburg’ is vanaf mei tot het einde van het jaar te bezoeken in Noord Limburg. Mensen zullen er voor het eerst oog in oog kunnen staan met een wolf, al gaat het wel over een opgezet exemplaar. Roger werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) opgezet en fungeert nu als het pronkstuk van de expo.

De expo is het resultaat van de samenwerking tussen enkele gemeenten, natuurgebieden Duinengordel, Bosland, grenspark Kempen~Broek, ANB en de provincie. De initiatiefnemers willen enerzijds inwoners en bezoekers informeren over de wolf en hopen anderzijds ook extra toeristen naar de regio te lokken. “We willen mensen alle aspecten meegeven over de wolf”, onderstreept Jeroen Clerix van Bosland.

Genoemd naar striptekenaar

Een jaar geleden leek het erop dat wolvin Naya het gezelschap zou krijgen van wolf Roger. Dat mogelijk liefdesgeluk werd abrupt beëindigd toen de mannelijke wolf werd doodgereden in Neeroeteren. “We voerden een autopsie uit op het dier”, vertelt woordvoerder van INBO Koen Van Muylem. “Aan de hand van een genetische analyse ontdekten we dat Roger een zeldzaam exemplaar was. Hij was nog geen jaar oud toen hij het leven liet. Even dachten we dat de later verschenen August familie was van hem, maar dat bleek niet het geval te zijn.” Omdat één van de medewerkers bij het INBO grote fan is van striptekenaar Roger Leloup kreeg de wolf uiteindelijk de naam Roger. Het dier zal op de expo voor het eerst aan het grote publiek worden getoond.

Luc Flipkens van Duinengordel vertelt dat de expo laagdrempelig zal zijn: “We willen ook scholen een gratis rondleiding aanbieden. Er zal ingespeeld worden op interactie en zintuigen. Vragen als ‘wat eet de wolf’ en ‘waarom kiest zo voor Limburg?’ worden beantwoord. “Schepen van Bosland in Hechtel-Eksel, Nele Lijnen (Open Vld), verduidelijkt dat het geen goednieuws-show rond de wolven wordt: “We blijven kritisch en vertellen ook de keerzijde van de medaille. Zo zullen we de bescherming van de dieren als thema behandelen en volgen er ook gesprekken en infovergaderingen met veehouders en jagers.”

Mentaliteitsverandering

Schepen van Dierenwelzijn in Peer Dirk Colaers (CD&V) hoopt op een mentaliteitsverandering bij bezoekers: “Nu zijn bewoners vaak ongerust door de aanwezigheid van de wolven. We moeten gaan naar een manier waarop mens en wolven kunnen samenleven.” Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (Open Vld) hoopt dat er naast de wolven ook over de everzwijnen wordt gesproken: “Zij zorgen eveneens voor overlast en wat helpt tegen de wolven, helpt ook tegen de everzwijnen.”

Je kan de expo alleen of onder begeleiding van een speciaal opgeleide gids volgen. De expo opent in de Commanderij van Oudsbergen op 18 mei en loopt daar tot 14 juli. Daarna verhuist ze naar de Lommelse Soeverein (17 juli – 31 augustus), het Toeristisch infokantoor van Peer (4 september – 20 oktober) en het Mariahof in Bree (23 oktober – 29 december).