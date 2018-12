De ‘Warmste Kerstkwis for life’ ten voordele van kinderkankerfonds Eksels koppel verloor zoon aan ziekte, waar het nu geld voor inzamelt Birger Vandael

13 december 2018

18u10 0 Hechtel-Eksel Aanstaande zaterdag vindt in De Schans in Hechtel de eerste editie van de ‘Warmste Kerstkwis for life’ plaats. Dit is een organisatie van Patrick Vuegen en Nancy Eerdekens en hun omgeving ten voordele van het Kinderkankerfonds. Anderhalf jaar geleden verloren zij hun zoon Birgen op 12-jarige leeftijd aan de vreselijke ziekte. “Birgen was een trouwe kijker van ‘Music for Life’, we hadden het gevoel dat we dit moesten doen”, vertelt het koppel uit Eksel.

Al een jaar geleden dacht Nancy eraan om iets te doen voor het goede doel. “Tijdens de Warmste Week vorig jaar besefte ik: hier wil ik volgend jaar ook een bedrag komen schenken. Op het werk was er iemand die een gelijkaardig initiatief had en zo zag deze organisatie het licht. We combineren de quiz met een tombola en een praatcafé. Mensen kunnen een aangename avond bij een hapje en drankje beleven in een warme kerstsfeer”, legt ze uit.

In Hechtel-Eksel kennen veel mensen het noodlottig verhaal van Birgen. “Hoe erg het ook is, dat verhaal opende wel deuren bij de organisatie. Zo konden we een mooie prijzenpot verzamelen”, stelt Nancy. “Maar liefst 52 ploegen schreven zich in voor de quiz die al weken is uitverkocht. Het zijn allemaal mensen die we kennen, waaronder negen ploegen van TIO met heel wat leeftijdsgenoten van Birgen. Het wordt een algemene quiz, maar we hebben ook wat vragen voor de jeugd hierin verwerkt, zodat het voor iedereen boeiend blijft.” Verder doen er ook ploegen mee van mensen die het koppel leerde kennen in het ziekenhuis en ook kennissen uit Eksel en collega’s schreven zich in.

‘A sky full of stars’

“We hebben geen concreet bedrag voor ogen, maar het zal ongetwijfeld een mooie som zijn”, zegt Patrick. “De week na de quiz, op zaterdag 22 december, zullen we dan de verre trip naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke maken”, gaat Nancy verder. “We zullen het liedje ‘A sky full of stars’ van Coldplay aanvragen. Daarmee werd ook de begrafenis afgesloten. Birgen hield van Coldplay en het is een nummer dat niet alleen ons maar ook lotgenoten een hart onder de riem zal steken. Het wordt niet simpel, maar we zullen dat zelf wel trachten uit te leggen.”

Jaarlijkse gewoonte

De Kerstkwis wordt geen eenmalige editie. Nu al zijn Patrick en Nancy bezig met De Geer in Eksel vast te leggen voor 2019. “In deze donkere dagen biedt dit ons een bezigheid. Ook op een terugkomdag voor ouders van een overleden kind kwamen we mensen tegen die ons vertelden dat het organiseren van zo’n event een vorm van verwerken is. Dankzij de quiz blijven we ook praten over Birgen. Het zal geen gemakkelijke avond worden want het wordt een wederzien met veel mensen. Gelukkig is het ook hartverwarmend dat ze allemaal op deze wijze hun goed hart tonen. Er waren zelfs tientallen mensen die spontaan hun vrijwillige medewerking aanboden. Als het straks een gezellige avond wordt, zijn wij tevreden.”