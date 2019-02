De Eindhoeve maakt maandag een nieuwe start (maar nu zonder ambachtelijk ijs) Birger Vandael

13 februari 2019

17u39 0 Hechtel-Eksel Aanstaande maandag opent De Eindhoeve voor het achttiende jaar op rij haar deuren, maar voor het eerst zal er geen ambachtelijk ijs verkrijgbaar zijn. “We hebben fantastische jaren beleefd, nu willen we terug naar het idee van de gezellige kinderboerderij die we in 2002 al in gedachten hadden”, vertellen Etienne, Karin en Katleen Cox.

De Eindhoeve beleefde de afgelopen jaren een succesverhaal dat niemand ooit had verwacht. “We zijn heel klein begonnen met een paar rode stoelen, een toog en een kinderboerderij met een paar dieren”, vertelt Karin. Vanaf dag 1 was er ook zelfgemaakt ijs te koop. Al snel deed de geruchtenmolen in Eksel haar werk en kwamen er meer mensen naar De Eindhoeve.

“Een jaar of tien geleden is het echt ontploft”, glimlacht Katleen. “We hebben hier veel ruimte en we creëerden steeds meer plaats. Uiteindelijk stonden hier wel veel stoelen die op topdagen allemaal gevuld waren. We gingen van één ijsmachine naar zeven en hadden het geluk met zeer fijne jobstudenten te werken. Wat ons geheim was? Geen idee… Kinderen hebben hier heel veel plaats om te ravotten, de diertjes trekken geweldig aan en in Eksel heb je weinig gelijkaardige zaken. Dat waren wel troeven.”

De populariteit van De Eindhoeve scheerde ongekende toppen, iedereen voelde zich er welkom en thuis. “Al voor een kleine prijs kregen de kindjes een ijsje en een speelgoedje en wij genoten ervan om hen te zien genieten”, zegt Katleen. Karin genoot zelf het meest van de eerste warme dag van het jaar. “Dan glunderden alle mensen op ons terras. Ook de activiteiten met dieren heb ik geweldig graag gedaan.”

Genieten van het leven

Toch komt er een eind aan De Eindhoeve zoals het was. Het nieuwe concept, ‘Kinderboerderij De Eindhoeve’, zal van maandag tot donderdag open zijn van 13.30 uur tot 17.30 uur. “Dat is een bewuste keuze”, zegt Karin. “Etienne gaat met pensioen en het is moeilijk om onze vaste ijsmaker te vervangen. De laatste hete zomer heeft ons gesterkt in onze beslissing. Het plezier van onze job was er nog, maar als we zo zouden verder gaan, was ik bang dat we dat zouden verliezen. Mijn man en ik zijn intussen prille zestigers, we willen meer tijd om te genieten van het leven. Het stopte de voorbije achttien jaar nooit. Ook op vrije dagen moeten we opruimen en de dieren verzorgen… Door de drukte werd het bovendien bandwerk en verloren we het contact met de mensen.”

Ook Katleen groeide als het ware op achter de ijsmachines. “Slechts drie zondagen in achttien zomers stond ik er niet en dat kwam door grote familiefeesten. Ik kijk er enorm naar uit om tijd te hebben voor mijn hobby. De avonden en de zondagen gingen al die jaren naar de zaak, nu wil ik er zelf van genieten!”

Koffie en sangria

Ambachtelijk ijs vind je niet meer bij De Eindhoeve, alle andere lekkernijen – van wafels tot koffie en sangria - zeker wel. “Ze gaan zeker nog achter ijs vragen, we hebben Magnums, Cornetto’s en lekkers voor de kinderen genoeg”, lacht Katleen. Afsluitend blikt de familie fier en tevreden terug op wat ze hebben gerealiseerd. “We hebben hiervoor gekozen en het geweldig graag gedaan. Daarom willen we al onze klanten reeds bedanken voor hun jarenlange komst en hopen hen snel terug te zien, want iedereen blijft van harte welkom!