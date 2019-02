De Boegezekoekers kronen nieuw prinsenpaar BVDH

20 februari 2019

14u26 1

Afgelopen zondag was er in de Geer het 38ste kindercarnaval van carnavalsvereniging De Boegezekoekers. Met 170 kinderen was de zaal tot in de nok gevuld en allemaal droomden zij van de titel van nieuwe prins of prinses. Om 14.11 uur werd de aftrap gegeven van een leuke namiddag met optredens van De Duinrakkers, de bekendmaking van de winnaars van de kleurwedstrijd en vooral het geslaagde optreden van Matroos Jens die iedereen aan het lachen kreeg. Aan het einde van de middag werden aan de hand van een woordenspel de nieuwe prins en prinses verkozen. Dit seizoen zwaaien prins David en prinses Janne de scepter met Eksel carnaval. Dat feest start vrijdag 1 maart met het scholencarnaval op het gemeenteplein waar ook officieel de sleuteloverdracht zal gebeuren en de burgemeester gedurende een weekend de macht overlaat aan het prinsenpaar.