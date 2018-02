CD&V gaat 'van deure tot deure' 08 februari 2018

"Hoor wie klopt daar kind'ren?" In tijden van verkiezingen zijn het wellicht politici. In Hechtel-Eksel kondigde 'HE Lijst burgemeester' aan dat ze zullen starten met huisbezoeken en daarvoor werd zelfs een speciale wagen gelanceerd. Ook de lokale CD&V gaat de komende maanden op bezoek bij de inwoners. "Voor wie de geschiedenis van de Teuten kent, zal de quote 'van deure tot deure, van straet tot straet, van dorp tot dorp' bekend in de oren klinken. Deze keer zijn het echter niet de Teuten die met hun waren langs de Hechtel-Ekselse huizen trekken", kondigt kersvers lijsttrekker Karen Kerkhofs aan. "We willen weten wat écht belangrijk is voor onze inwoners. Die informatie willen we verzamelen via een korte enquête en verwerken in ons verkiezingsprogramma." (BVDH)