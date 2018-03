Buizerd valt jogger aan 29 maart 2018

Op de looproute in het Pijnven is dinsdag een jogger gewond geraakt toen hij aangevallen werd door een buizerd. De boswachter werd meteen op de hoogte gebracht en na overleg besloten de ordediensten om waarschuwingsbordjes langs de route te plaatsen. "Dit is een terugkerend fenomeen tijdens het broedseizoen", klinkt het. "De roofvogels hebben het vooral gemunt op mensen in fluokleding. De bruuske bewegingen van een jogger zien ze als een bedreiging voor hun territorium. Wandelaars hebben minder te vrezen." Er wordt ook aangeraden om een pet te dragen, of gewoon een andere route te nemen. Wie toch aangevallen wordt, doet er goed aan rustig te blijven. (MMM)