Bomvolle kerk voor première ‘Onze Groote Oorlog’ Birger Vandael

10 november 2018

19u54 0 Hechtel-Eksel Vrijdagavond ging het totaalspektakel ‘Onze Groote Oorlog’ in première. Het werd een groot succes, want de hele kerk zat vol en op het einde kregen de muzikanten, toneelspelers en kinderen een staande ovatie.

‘Onze Groote Oorlog’ vertelt het verhaal van het gewone volk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het publiek krijgt onder meer te zien hoe alle boerderijen in het gehucht ‘De Locht’ in brand worden gestoken nadat er een soldaat van “de Pruisen” dood wordt teruggevonden. Een ander hoogtepunt is de vlucht van enkele inwoners doorheen 'de Dodendraad’ richting Nederland, met leraar Jöran Saenen in een glansrol. Uitblinken doet ook burgemeester Jan Dalemans. Met hoge hoed speelt hij één van zijn verre voorgangers en het is duidelijk dat Dalemans ook op een podium goed uit zijn woorden komt.

De Koninklijke Fanfare Eendracht Eksel & Percussion Feeling moest bij de première zeker niet onderdoen voor de toneelspelers van Berk en Breem. De ploeg onder leiding van dirigent Jens Gaethofs was op geen foutje te betrappen. Tijdens de voorstelling zou je vergeten dat je eigenlijk in een kerk zit, want met een hoge tribune, een groot podium en veel lichteffecten, bleef daar aan de binnenkant niet veel van over. Een leuk extraatje is het enorme scherm waarop veel historische foto’s getoond werden.

Qua opkomst is het totaalspektakel nu al een enorm succes. Alle voorstellingen (9/11, 10/11, 16/11, 17/11) zijn immers uitverkocht (onze journalist moest zelfs op de trappen plaatsnemen, red.). Ook de prestatie zelf werd duidelijk gesmaakt.