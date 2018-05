Bijenhotels in Resterheide moeten beestjes beter beschermen 31 mei 2018

In Resterheide zijn gisteren twee bijenhotels met houten raten officieel geopend. Een aantal schoolkinderen, die deze mee helpen vullen, en deputé Ludwig Vandenhove (sp.a) waren aanwezig bij dit heugelijke moment. De bijenhotels komen er in het kader van het biodiversiteitsproject 'Resterbij, meer kansen voor wilde bijen'. Bijen hebben het door een combinatie van voedseltekort, een gebrek aan nestgelegenheid en het gebruik van pesticiden erg moeilijk. Er bestaan maar liefst 375 soorten wilde bijen in Vlaanderen en zowel de honingbij als de wilde bijen hebben een sleutelrol in de natuur. Het project wil hen meer kansen bieden. In de lente van 2019 zullen de eerste resultaten van het project bekend gemaakt worden. (BVDH)