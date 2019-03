Berk en Breem waagt zich aan toneelstuk Tom Lanoye: “Amateurkringen doen dit doorgaans niet” Birger Vandael

18 maart 2019

11u58 0 Hechtel-Eksel Het Koninklijk Toneelgezelschap Berk en Breem waagt zich de komende weken aan een toneelstuk van de hand Tom Lanoye. “Er zijn in onze regio weinig amateurkringen die een stuk van hem programmeren. Jammer want het zit boordevol humor en maatschappijkritiek”, stelt voorzitter Bram Vansteenkiste.

‘Diplodocus Deks’ is een verhaal dat zich afspeelt in een rustig dorpje zoals Hechtel of Eksel. Een amateur archeoloog graaft een skelet van een dinosaurus op en al snel komt een projectontwikkelaar op de proppen om er een gigantisch themapark rond te bouwen met alles erop en eraan. Dat zorgt voor verdeeldheid onder de dorpelingen en de harmonie verdwijnt hierdoor volledig. De situatie escaleert en lijkt voor onherstelbare schade in het dorp te zorgen.

Brandend actueel

Regisseur Dirk Vandervelden maakt na 25 jaar lidmaatschap bij Berk en Breem zijn regiedebuut. “De verschillende bewoners van het dorpje zijn erg herkenbaar in een dorp. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die lijkt op de personages. Herkenbaarheid alom dus in dit toneelstuk”, zegt hij. “Dit is een verhaal dat ik heel graag wilde vertellen. Het is brandend actueel, hoewel het al bijna vijftien jaar oud is.

Opvallend: het stuk wordt in omgekeerde volgorde verteld. “De voorstelling begint als de bom in het dorp volledig gebarsten is, alle maskers afgevallen zijn en er geen weg meer terug is. Gaandeweg komen we te weten hoe het allemaal zo ver is kunnen komen en hoe elke bewoner zijn aandeel heeft in de uiteindelijke ondergang van de gemeenschap.” Het totaal bestaat uit acht scènes en 105 minuten, er is een pauze halverwege. De opvoeringen vinden plaats in De Geert op 23, 24, 29 en 30 maart. Tickets kan je bestellen via www.berkenbreem.be.