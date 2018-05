Basisschool Viejool bouwt nieuwe klasjes 07 mei 2018

02u38 0 Hechtel-Eksel Basisschool Viejool maakt werk van een nieuwbouw die op de huidige kleuterspeelplaats zal worden gebouwd. "Op die manier bieden we een oplossing voor het groeiend aantal leerlingen", vertelt directeur Dirk Vanduffel.

Het aantal leerlingen op Viejool zit de laatste vijf jaar flink in de lift. Vandaag telt de school 309 leerlingen en daarmee zitten de gebouwen vol. Er wordt zelfs al beroep gedaan op de gebouwen van de kinderopvang. "Mogelijk komt dat omdat er de laatste jaren ook heel wat nieuwe wijken in onze gemeente zijn gekomen. Blijkbaar spreekt onze familiale sfeer met een actief oudercomité en veel beleving de mensen wel aan", aldus Vanduffel. "We voelden het dus wel aan komen dat er een evolutie gaande was en besloten om de koe bij de hoorns te vatten. Zo moeten we in de toekomst niemand weigeren. Vorig jaar werd de school al deels gerenoveerd."





Turnzaal

De nieuwbouw bevat twee kleuterklassen met daarboven een polyvalente zaal die dienst zal doen als turnzaal en eetzaal. Het gaat om een oppervlakte van 108m² (18 op 6 meter) en een investering van ruim 200.000 euro. "We hopen de bouw eind augustus af te ronden, zodat de gebouwen vanaf 3 september 2018 dienst kunnen doen", besluit Vanduffel. (BVDH)