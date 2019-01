Al 400 inschrijvingen voor BoslandTrail op drie dagen tijd Birger Vandael

03 januari 2019

15u06 0 Hechtel-Eksel De ticketverkoop voor de tweede editie van de BoslandTrail loopt als een trein. Na amper drie dagen werden maar liefst 400 tickets verkocht. Het is nu ook al duidelijk dat op 27, 28 en 29 september Bosland wordt ondergedompeld in de ‘TrailFeesten’.

De eerste editie was al overweldigend, maar dit jaar gaat de nieuwe organisatie voor nog meer en beter. De eerste details over het parcours zijn reeds gekend. De deelnemers van de 100 kilometer vertrekken in Hechtel-Eksel, komen in Peer en Pelt waarna ze de Lommelse Sahara en het Kristalpark oversteken en terug richting Hechtel-Eksel wandelen of lopen, waar de supporters deze helden zullen toejuichen op de weide. “Het wordt wederom een epische tocht die alleen de grootste avonturiers zal laten slagen”, aldus mede-initiatiefnemer Lennert Lodewijks.

Het hele weekend zal er trouwens veel beleving zijn aan de finishweide op de Winner in Eksel. Elk checkpoint zal bovendien zijn eigen belevingswaarde krijgen. Men moedigt daarbij de verschillende buurtwerkingen aan om de passage van de deelnemers door hun buurt nog unieker te maken. BoslandTrail wil mensen en buurten samenbrengen en roept zelfs een Trailstraat in het leven. Voor de 100km worden 1.000 plaatsen voorzien, voor de 50km het dubbele. Opvallend was dat de eerste inschrijver zich op 1 januari om 0.03 uur reeds registreerde. Van een vroege vogel gesproken!