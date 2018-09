Aanleg waarschuwingssysteem voor wild start volgende week 01 september 2018

02u35 0 Hechtel-Eksel Het 'wildwaarschuwingssysteem' aan de Kamperbaan in Hechtel-Eksel wordt volgende week aangelegd.

Aan beide zijden van de N73 komt over 4 kilometer een ecoraster. Op twee plaatsen komen openingen in de afrastering. Hier worden wilddetectiesystemen geplaatst die gekoppeld zullen zijn aan dynamische verkeersborden. Zo ontstaan langs de drukke gewestweg twee locaties waar de weggebruikers gewaarschuwd worden voor het overstekend wild. De Kamperbaan doorsnijdt Europees beschermd natuurgebied. "De ecorasters begeleiden de dieren naar veiligere oversteekplaatsen langs de Kamperbaan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "En automobilisten lopen minder risico op een aanrijding."





Wolven

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan, aan de kant van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede komt nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. Op beide locaties steekt wild geregeld over. "Ook voor de wolven Naya en August, als inwoners van Bosland, moet dit systeem een veilige oversteek garanderen", besluit Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V). De werken moeten in december zijn afgerond. (MMM)