25 kinderen sluiten taalbad af met ijsje 31 juli 2018

25 aderstalige kinderen tussen 3 en 12 jaar hebben in Hechtel-Eksel op speelse wijze hun Nederlands geoefend. Het gemeentebestuur nam vzw Kind & Taal onder de arm om voor het eerst dit 'taalbad' aan te bieden. De leiding koos dagelijks een thema waarrond op speelse wijze kon gewerkt worden. Zo werd aan kinderen, die thuis geen Nederlands spreken, de taal ook onder de vakantie onder de aandacht gebracht. Kinderen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is, beginnen met een achterstand op school na de zomer. "De vzw zet zich in om de integratie van anderstaligen te bevorderen", legt schepen voor Onderwijs Jan Vangenechten (CD&V) uit. Burgemeester Jan Dalemans (HE) genoot van het slotmoment: "Na hun voorstelling stond er een ijskar en zelfs een kameel klaar. Een mooie beloning voor hard werk!" (BVDH)