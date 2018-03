235 fluohesjes voor kleuters van de Zandkorrel 02 maart 2018

De Peerse serviceclub Fifty One de Dommel geeft elk jaar zo'n 12.000 euro uit aan goede doelen. Gisteren deelde ze fluohesjes uit aan de kleuters van de Zandkorrel in Hechtel-Eksel. "Er was van de directie een vraag gekomen om hesjes op maat aan de kleuters te schenken om de veiligheid te verhogen", zegt voorzitter Roger Lenaerts. De gangbare hesjes zijn vaak te groot voor kleuters. "Omdat we de veiligheid van kinderen een prioriteit vinden, zijn we als club heel graag op de vraag van de Zandkorrel in gegaan", zegt protocolchef John Tilburgs. De timing tijdens de 'week van het verkeer' was een ideaal moment. "In totaal werden zo'n 235 hesjes overhandigd", zegt Martin Berben, penningmeester van Fifty One de Dommel.





(BVDH)